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Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'nın Köln kentinde sokağa çıkan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşü, polis tarafından yasa dışı ilan edilerek durduruldu.

AA | 29.01.2018 - 10:15..
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Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen terör örgütü yandaşlarının, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile terör örgütü paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti.

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Polis ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulundu. Bu uyarı üzerine gruptan bazı kişiler polise şişe ve bayrak sopası atarak taşkınlık yaptı.

TAŞKINLIK YAPANLARA KELEPÇE

Polis taşkınlık yapanları kelepçeleyerek gözaltına alırken, terörist başının posterini taşıyan bazı kişilerin ise kimlik ve fotoğraflarını çekip kayıt altına aldı.

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Çevik kuvvet polisleri bir saati aşkın beklemenin ardından terör örgütü yandaşlarının yasaklı posterleri indirmemesi üzerine grubu çembere aldı.

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

TOMA'larla güvenlik önlemi alan polis, dağılmayan PKK' yandaşlarına copla müdahale etti. Polisin müdahalesinden sonra terör örgütü yandaşları küçük gruplar halinde dağıldı.

Alman polisinin PKK'lılara sert müdahalesi

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