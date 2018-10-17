taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6828
Euro
6.5838
Altın
1224.5145
Borsa
98466.42
Gram Altın
223.718

Almanya'da yaşayan Suudi prens: Beni de kaçıracaklardı

Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan Prensi Halid bin Farhan el Suud, ülke yönetiminin kendisini de kaçırmak istediği ancak başarısız olduğu iddiasında bulundu.

AA | 17.10.2018 - 04:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Halid bin Farhan el Suud, Suudi Arabistan hükümetinin "kendisine bir tuzak kurarak kaçırmak istediğini" ileri sürdü.

"ÇEKİ ALMAK İÇİN BÜYÜKELÇİLİĞE GİDECEKTİM"

Suudi prens, Kaşıkçı'nın kaybolmasından birkaç gün önce Kahire'de yaşayan bir akrabasının kendisine ulaştığını ve yazılı bir çekin olduğunu belirterek, "Akrabam bana bu çekin mali durumuma yardımcı olmak için hazırlandığını ifade etti. Ancak bunu almam için Kahire'deki büyükelçiliğe gitmem gerekecekti. Bunun bir tuzak olduğunu anladım'' ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan Suudi prens: Beni de kaçıracaklardı

"KAÇIRILACAĞIMDAN ŞÜPHEM YOKTU"

Prens, bunu yaptığı takdirde kesinlikle kaçırılacağını ve Kaşıkçı'nın başına gelenlerin kendisine de uygulanacağından şüphesi bulunmadığını da vurguladı.

DPA, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin konuyla ilgili iddialara henüz cevap vermediğini bildirdi.

DPA ayrıca, Alman Devlet Güvenlik Birimlerinin el Suud ve ailesine yönelik tehditler olduğunu doğruladığını, Suudi Arabistan'ın prensin iadesi için Almanya'dan talepte bulunduğunu yazdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

28
Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

51
Trump FED başkanından rahatsız

Trump FED başkanından rahatsız

16
Şair Bahaettin Karakoç vefat etti

Şair Bahaettin Karakoç vefat etti

5
Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

11
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

8
Düzce'de sahte para operasyonu

Düzce'de sahte para operasyonu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM