İşvereni ve yakın arkadaşı LL Serdar’ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu bilgiye göre 16:00’da hayata gözlerini yumdu.

KALBİ, AŞIRI YORGUNLĞA YENİK DÜŞTÜ

Nevşehir’de yaşayan teyzesinin oğlu Salih Işınmış, Ali Can'ın TIR'ıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve aracında uyuyakaldığını belirtti.

Almanya’da yaşayan YouTuber Ali Can hayatını kaybetti

CENAZE NAMASI FRANKFURT'TA

Yaşama gözlerini yuman Ali Can’ın In der Schildwacht Str 15 / 65933 Frankfurt am Main (Grisheim) adresindeki Frankfurt Türk Federasyonu camisinde öğle namazına mütekiben cenaze namazı kılınacak.

MEMLEKETİ NEVŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya’da yaşayan YouTube fenomeni, Ürgüp’te defnedilecek.