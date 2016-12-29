Almanya'da yeni yıl kutlamalarına ağır silahlı koruma

Almanya otoriteleri, yeni yıl kutlamalarında alınacak güvenlik önlemlerini artırıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan kamyonlu saldırının ardından Berlin'de kutlama alanlarına makineli tüfekli polislerin yerleştirileceği açıklandı.
CİHATÇI GRUPLAR SALDIRABİLİR
Kutlamalara cihatçı grupların saldırı yapabileceği düşünülürken, polis sayısında geçen yıla göre artış olmayacağı, ancak polislere daha ağır silahların verileceği duyuruldu.
Geçtiğimiz yılki kutlamalarda da Paris saldırısı sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.
Ayrıca kutlama alanlarına tehlikeli olabilecek maddelerin sokulmayacağı belirtildi.