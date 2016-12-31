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Almanya'da yılbaşı alarmı

Berlin'de meydana gelen kamyonlu saldırı sonrası, benzer saldırıları önlemek için kalabalık bölgelere girişler beton bloklarla kapatıldı.

31.12.2016 - 11:15
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W

Federal Almanya İçişleri Bakanlığı yılbaşı gecesinde asayişi sağlamak için Almanya genelinde görevli polis sayısının arttırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl başta Köln olmak üzere bir çok kentte yaşanan taciz olayları ve şiddetin önüne geçilmesi için büyük kentlerde meydanlarda yapılması düşünülen yılbaşı eğlenceleri için polis sayısı artırıldı.

Almanya'da yılbaşı alarmı

TIRLARA KARŞI BETON ÖNLEMİ

Berlin'de meydana gelen kamyonlu saldırı sonrası güvenlik birimleri, benzer saldırıların önüne geçmek amacıyla kalabalık bölgelere girişleri beton bloklar yerleştirerek önlüyor.

Almanya'da yılbaşı alarmı

En son Berlin'de yaşanan terör saldırısı yılbaşı öncesi ülkeyi tekrar alarma geçirdi. Almanya'nın güney batısı Baden Würtemberg eyaletin Freiburg kentinde yaşanan iki cinayetin ardından takviye polis sayısı yükseltildi.

Almanya'da yılbaşı alarmı

Almanya'da yılbaşı alarmı

Freiburg kentinde yılbaşı gecesi tramvay seferleri iptal edildi. Almanya'ya sınır olan kara yollarında trafik ve güvenlik denetimleri artırıldı.

Komşusu Fransa'da yılbaşı gecesi için polis ve askeri birliklerin sayısını yükseltti. Büyük kent merkezlerinde meydanlar, gar, havaalanı, kamu binaları, özellikle her yılbaşı kundaklama eylemlerine sahne olan semtlerde güvenlik önlemleri hat safhada.

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