taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.099
USD
3,6502
EURO
3,8940
ALTIN
150,84
PETR
55,7100

Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,6 arttı

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın mart ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükseldi.

13.04.2017 - 10:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi

d

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

ENFLASYON ARTTI

2016’nın mart ayı ile karşılaştırıldığında ise enflasyon yüzde 1,6 arttı. Daha önce açıklanan öncü verileri teyit eden nihai enflasyon rakamları, Almanya’nın yıllık enflasyonunun şubat ayındaki yüzde 2,2’den daha düşük gerçekleştiğini ortaya koydu.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık da yüzde 1,5 artış gösterdi. Nihai enflasyon rakamları, böylece Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın” seviyeyi takip etmeye devam etti.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ

Enerji ve gıda fiyatlarında artış Mart ayındaki enflasyon oranı, önceki aylarda olduğu gibi başta enerji fiyatlarının seyriyle şekillendi. Ancak, martta enerji fiyatlarındaki yüzde 5,1'lik yıllık artış şubat ayındaki yüzde 7,2'den daha az oldu. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da mart ayı yıllık enflasyonu yüzde 1,2 seviyesinde belirlendi.

Geçen yılın mart ayına kıyasla bu yılın mart ayında gıda fiyatları da yüzde 2,3’le daha yüksek gerçekleşti. Şubat ayında bu oran yüzde 4,4 seviyesindeydi. Mart ayında bir önceki aya göre daha düşük bir enflasyona katkıda bulunan bir diğer faktör de paket tatil fiyatlarında görülen yüzde 7,1'lik belirgin düşüş oldu. Aylık bazda ele alındığında ise özellikle giyim ve ayakkabıda mevsimsel fiyat artışları dikkati çekti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

174
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

138
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

86
Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

103
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

14
Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak

30
Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM