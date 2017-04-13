Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,6 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

ENFLASYON ARTTI

2016’nın mart ayı ile karşılaştırıldığında ise enflasyon yüzde 1,6 arttı. Daha önce açıklanan öncü verileri teyit eden nihai enflasyon rakamları, Almanya’nın yıllık enflasyonunun şubat ayındaki yüzde 2,2’den daha düşük gerçekleştiğini ortaya koydu.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık da yüzde 1,5 artış gösterdi. Nihai enflasyon rakamları, böylece Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın” seviyeyi takip etmeye devam etti.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ

Enerji ve gıda fiyatlarında artış Mart ayındaki enflasyon oranı, önceki aylarda olduğu gibi başta enerji fiyatlarının seyriyle şekillendi. Ancak, martta enerji fiyatlarındaki yüzde 5,1'lik yıllık artış şubat ayındaki yüzde 7,2'den daha az oldu. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da mart ayı yıllık enflasyonu yüzde 1,2 seviyesinde belirlendi.

Geçen yılın mart ayına kıyasla bu yılın mart ayında gıda fiyatları da yüzde 2,3’le daha yüksek gerçekleşti. Şubat ayında bu oran yüzde 4,4 seviyesindeydi. Mart ayında bir önceki aya göre daha düşük bir enflasyona katkıda bulunan bir diğer faktör de paket tatil fiyatlarında görülen yüzde 7,1'lik belirgin düşüş oldu. Aylık bazda ele alındığında ise özellikle giyim ve ayakkabıda mevsimsel fiyat artışları dikkati çekti