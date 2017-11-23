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Almanya'da Yunan vatandaşlara sıkı arama

Yunanistan'a giden Yunan vatandaşlara yapılan sıkı arama, Yunanistan'da gündeme oturdu.

23.11.2017 - 06:38
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12 Kasım'da Almanya'nın başlattığı 'güvenlik önlemi' gerekçesiyle, Yunanistan'dan gelen Yunan vatandaşların üstleri ve bagajları didik didik aranıyor.

Almanya'da Yunan vatandaşlara sıkı arama

YUNANİSTAN RAHATSIZ

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Almanya'ya seyahat eden Yunan vatandaşlarının Shengen dışından gelen yolcularla birlikte aranmasının büyük rahatsızlık yarattığı ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu'nun Yunan milletvekili Miltos Kirkos, AB Komisyonu'na, Almanya'nın bu uygulamasının geçerli dayanağı bulunup bulunmadığını ve bununla ilgili gerekçelerini Komisyona sunup sunmadığını sordu.

Almanya'da Yunan vatandaşlara sıkı arama

BİN KİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff da yaptığı açıklamada, hava alanlarındaki kontrollerin güvenlik nedenleriyle yapıldığını belirterek, bu yıl içinde sahte pasaportlarla Almanya'ya ulaşan yaklaşık bin kişinin Yunanistan'a geri gönderildiğine dikkati çekti.

Korf, seferlerin aksamaması için bu kontrolleri mümkün olduğu kadar hızlı yapmaya çalıştıklarını ancak bazen hava alanı şartlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, sorunun çözümü için AB Komisyonu yetkililerinin Yunan ve Alman makamlarıyla bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

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