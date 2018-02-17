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Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Bremen eyaletinde TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla 'TSK'ya destek, PKK'ya lanet' mitingi düzenlendi.

AA | 17.02.2018 - 23:10..
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Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Bremerhaven merkezindeki Büyük Kilise Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, Bremerhaven ve çevre illerinden yaklaşık bin 500 Türk katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve “PKK-PYD'' terör örgütünü kınayan pankartlarla kilise meydanını dolduran göstericiler, ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Yurtta sulh, cihanda sulh'', ''Vatan sana canım feda'', ''Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes hepimiz kardeşiz'', ''Bir ölür, bin diriliriz'', ''Söz konusu vatan ise gerisi teferruat" sloganları attı.

Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI"

Mitingi düzenleyen Zafer Işık, Türkiye’nin Suriye sınırındaki terör örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu ifade etti.

Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan bütün oluşumlara karşı savunma hakkı bulunduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

''Bunu hiçbir güç engelleyemez. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, bölünemez. Afrin’de olanları masumlara saldırı olarak göstermeye çalışanlar, Türk tarihi hakkında zerre kadar bilgisi olmayan insanlardır. Avrupa, sadece mağdur edebiyatı yapanlar tarafından manipüle edilerek gerçekler perde arkasında bırakılmıştır. Almanya’nın kuzu görünümlü tilkilerin yalanlarına itibar etmemelidir.''

Bu arada polis, Bremerhaven’de ilk kez siyasi miting dışında bu kadar kalabalık bir etkinlik düzenlendiğini açıkladı.

Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

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