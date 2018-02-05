Almanya'da Zeytin Dalı mitingi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Stuttgart şubesi Almanya'nın Friedrichshafen kentinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi düzenledi.
TERÖRE LANET
Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımızın katıldığı mitingte, dev Türk bayrağı açıldı. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri lanetlendi.
ZEYTİN DALI'NA DESTEK
Türkçe ve Almanca okunan bildirilerle Kuzey Suriye'de yer Afrin'deki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına destek verildi.
Bildirilerin ardından topluluk Türk bayrakları açarak hep bir ağızdan Ölürüm Türkiyem şarkısını söyledi.