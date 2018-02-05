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Almanya'da Zeytin Dalı mitingi

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Friedrichshafen kentinde bir araya Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 09:44..
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Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Stuttgart şubesi Almanya'nın Friedrichshafen kentinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi düzenledi.

Almanya'da Zeytin Dalı mitingi

TERÖRE LANET

Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımızın katıldığı mitingte, dev Türk bayrağı açıldı. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri lanetlendi.

ZEYTİN DALI'NA DESTEK

Türkçe ve Almanca okunan bildirilerle Kuzey Suriye'de yer Afrin'deki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına destek verildi.

Almanya'da Zeytin Dalı mitingi

Bildirilerin ardından topluluk Türk bayrakları açarak hep bir ağızdan Ölürüm Türkiyem şarkısını söyledi.

Almanya'da Zeytin Dalı mitingi

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