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Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

Almanya’nın güneyindeki Konstanz kentinde Pazar sabahı ‘Grey’ isimli gece kulübüne saldıran kişi, Irak asıllı Alman vatandaşı çıktı.

31.07.2017 - 12:40
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Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

Saldırıda kapıda görevli Ramazan ismindeki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırgan da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

ALMANYA'YA MÜLTECİ OLARAK GELDİ

Konstanz Savcısı Johannes-Georg Roth basın açıklamasında saldırganın Irak asıllı Alman vatandaşı olduğunu; Almanya’ya 1991 yılında 8 yaşında mülteci olarak geldiğini açıkladı.

Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

Eyalet İçişleri Bakanlık Müşteşarı Martin Jaeger saldırının dini motifli bir saldırı olmadığını söyledi.

ABD ORDUSUNUN SİLAHIYLA SALDIRDI

Saldırganın, 15-20 mermi kullanan M-16 model Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullandığı makineli tüfeği saldırganın nereden bulduğu henüz bilinmiyor.

Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

SABIKALIYMIŞ

34 yaşındaki saldırganın önceden uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olduğu açıklandı.

Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

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