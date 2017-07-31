Almanya'daki gece kulübüne yapılan saldırının detayları

Saldırıda kapıda görevli Ramazan ismindeki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırgan da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
ALMANYA'YA MÜLTECİ OLARAK GELDİ
Konstanz Savcısı Johannes-Georg Roth basın açıklamasında saldırganın Irak asıllı Alman vatandaşı olduğunu; Almanya’ya 1991 yılında 8 yaşında mülteci olarak geldiğini açıkladı.
Eyalet İçişleri Bakanlık Müşteşarı Martin Jaeger saldırının dini motifli bir saldırı olmadığını söyledi.
ABD ORDUSUNUN SİLAHIYLA SALDIRDI
Saldırganın, 15-20 mermi kullanan M-16 model Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullandığı makineli tüfeği saldırganın nereden bulduğu henüz bilinmiyor.
SABIKALIYMIŞ
34 yaşındaki saldırganın önceden uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olduğu açıklandı.