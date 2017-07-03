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Almanya'daki Giresunlulardan yayla şenliği

Almanya'da faaliyet gösteren Yurtdışındaki Giresunlular Derneği, Duisburg'da iki gün süren yayla şenliği düzenledi.

03.07.2017 - 09:37
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Duisburg'un Hamborn semtinde bulunan IltisPark'ta gerçekleştirilen 6. Karadeniz Yayla Şenliği'nde, çok sayıda yöre sanatçısı sahne aldı ve iki gün boyunca kemençe sesi eksik olmadı.Almanya'daki Giresunlulardan yayla şenliği

Şenlik alanına kurulan çadırlarda, Giresun'un yöresel yemekleri sergilendi. Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle katılımın düşük olduğu şenlikte Karadenizliler, kemence eşliğinde bol bol horon tepti.

Almanya'daki Giresunlulardan yayla şenliği

Yurtdışında Giresunlular Derneği Barış Gül de, horon kuran hemşerilerine eşlik etmekten geri kalmadığı gözlendi. Etkinliğe katılan Giresunlular, iki gün boyunca memleket havalarıyla hasret giderdi.

Almanya'daki Giresunlulardan yayla şenliği

Almanya'daki Giresunlulardan yayla şenliği

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