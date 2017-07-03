Almanya'daki Giresunlulardan yayla şenliği

Duisburg'un Hamborn semtinde bulunan IltisPark'ta gerçekleştirilen 6. Karadeniz Yayla Şenliği'nde, çok sayıda yöre sanatçısı sahne aldı ve iki gün boyunca kemençe sesi eksik olmadı.
Şenlik alanına kurulan çadırlarda, Giresun'un yöresel yemekleri sergilendi. Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle katılımın düşük olduğu şenlikte Karadenizliler, kemence eşliğinde bol bol horon tepti.
Yurtdışında Giresunlular Derneği Barış Gül de, horon kuran hemşerilerine eşlik etmekten geri kalmadığı gözlendi. Etkinliğe katılan Giresunlular, iki gün boyunca memleket havalarıyla hasret giderdi.