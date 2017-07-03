Almanya'daki Giresunlulardan yayla şenliği

Avustralya'da nüfusu hızla artan Melbourne'un, Sydney'i geride bırakarak ülkenin en kalabalık şehri olması bekleniyor.

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Elektronik sigara aft yapıyor

Yapılan çalışmalar, elektronik sigaranın en az diğer tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu gösterdi.