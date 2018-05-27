taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Almanya'daki Karabük'ün Ibrıcak köylüleri iftarda buluştu

Almanya'da yaşayan Karabük-Yenice Ibrıcak köylüleri, Dinslaken şehrinde iftar programı düzenledi.

İHA | 27.05.2018 - 22:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İftar programına, Ibrıcak Köylüleri adına Hasan İbik, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam, Malatya Girişimciler Derneği Genel Başkanı Rasim Saka ve çok sayıda Ibrıcaklı katıldı.

Almanya'daki Karabük'ün Ibrıcak köylüleri iftarda buluştu

BAYRAMDA DA BİR ARAYA GELECEKLER

Katılımın yoğun olduğu iftar programında Ibrıcak Köylüleri adına konuşan Hasan İbik, Ibrıcaklılar olarak bundan böyle her yıl geleneksel olarak bu tür iftar programlarını düzenleyeceklerini belirterek, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

İbik, Almanya’daki Ibrıcaklılar olarak, Yenice Ibrıcak köyünde düzenlenecek iftar programına da katkıda bulunacaklarını söyledi. İbik, Ibırıcaklılar olarak Ramazan bayramında da bir araya geleceklerini ifade ederek, bayramlaşmaya herkesi davet etti.

Almanya'daki Karabük'ün Ibrıcak köylüleri iftarda buluştu

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

İftar programına katılan Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam’da, Ibrıcakların bu tür programlarını çok anlamlı bulduğunu ve bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. İnam, Ibrıcakların birlik ve beraberliklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener'in mitingine katılım olmadı

Meral Akşener'in mitingine katılım olmadı

455
Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

107
Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

238
Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

160
Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

70
Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

379
İzmir'de CHP'liler TRT aracına saldırdı

İzmir'de CHP'liler TRT aracına saldırdı

636
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM