Almanya'daki Karabük'ün Ibrıcak köylüleri iftarda buluştu

İftar programına, Ibrıcak Köylüleri adına Hasan İbik, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam, Malatya Girişimciler Derneği Genel Başkanı Rasim Saka ve çok sayıda Ibrıcaklı katıldı.

BAYRAMDA DA BİR ARAYA GELECEKLER

Katılımın yoğun olduğu iftar programında Ibrıcak Köylüleri adına konuşan Hasan İbik, Ibrıcaklılar olarak bundan böyle her yıl geleneksel olarak bu tür iftar programlarını düzenleyeceklerini belirterek, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

İbik, Almanya’daki Ibrıcaklılar olarak, Yenice Ibrıcak köyünde düzenlenecek iftar programına da katkıda bulunacaklarını söyledi. İbik, Ibırıcaklılar olarak Ramazan bayramında da bir araya geleceklerini ifade ederek, bayramlaşmaya herkesi davet etti.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

İftar programına katılan Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam’da, Ibrıcakların bu tür programlarını çok anlamlı bulduğunu ve bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. İnam, Ibrıcakların birlik ve beraberliklerinin önemli olduğunu vurguladı.