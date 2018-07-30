Almanya'daki Mesut Özil'e sahip çıktı

Almanya'da yaşayan birçok Türk, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Alman siyasetçilerin ve basının hedefi olan Mesut Özil için toplandı.

Bild ve Die Welt gazetelerini bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde protesto gösterisi düzenlendi. Kalabalık, 'Ben Özil'im' yazılı pankartlar taşıdı.





PKK'YA DESTEĞE VURGU

Halkı Mesut Özil'e karşı kışkırtan ancak PKK'yı destekleyen siyasetçileri eleştirmeyen basına tepki gösterildi.

Bazı siyasetçilerin PKK bayrakları önünde yaptığı konuşmaların Alman basını tarafından eleştirmediğine dikkati çeken protestocular, "PKK terör örgütü değil mi?" çıkışında bulundu.