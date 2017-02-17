Almanya'daki referandum mitingine Cem Özdemir tepkili

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere verdiği demeçte, Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya'nın Oberhausen kentinde cumartesi günü yapacağı referandum mitingine katılmasını eleştirdi.
TÜRKLERE YÖNELİK SEÇİM KAMPANYASI
Özdemir, "Türkiye'de muhalefet cezaevindeyken, Başbakan Yıldırım'ın Erdoğan'ın lütfuyla Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik seçim kampanyası yaptığı yönünde olumsuz bir düşünce var. Bu adil bir seçim kampanyası koşullarına çok uzak" dedi.
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