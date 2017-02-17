taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.106
USD
3,6702
EURO
3,9069
ALTIN
146,07
PETR
55,7800

Almanya'daki referandum mitingine Cem Özdemir tepkili

Başbakan Binali Yıldırım'ın cumartesi günü Almanya'da katılacağı miting, Türkiye düşmanlığı yaparak prim yapan Cem Özdemir'i rahatsız etti.

17.02.2017 - 11:47
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'daki referandum mitingine Cem Özdemir tepkili

Almanya'daki referandum mitingine Cem Özdemir tepkili

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere verdiği demeçte, Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya'nın Oberhausen kentinde cumartesi günü yapacağı referandum mitingine katılmasını eleştirdi.

TÜRKLERE YÖNELİK SEÇİM KAMPANYASI

Özdemir, "Türkiye'de muhalefet cezaevindeyken, Başbakan Yıldırım'ın Erdoğan'ın lütfuyla Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik seçim kampanyası yaptığı yönünde olumsuz bir düşünce var. Bu adil bir seçim kampanyası koşullarına çok uzak" dedi.

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici VİDEO

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'daki referandum mitingine Cem Özdemir tepkili

Cem Özdemir, FETÖ'cüleri Avrupa'ya kaçırmak istiyor

Almanya'daki referandum mitingine Cem Özdemir tepkili

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

121
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

338
CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

264
UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

4
Beşiktaş turun kapısını araladı

Beşiktaş turun kapısını araladı

48
Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

75
İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM