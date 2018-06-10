Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Almanya'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

YOĞUN İLGİ

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, seçim bölgelerinde hafta sonu olması dolayısıyla dün seçimlere büyük ilgi olduğunu, bugün ise daha büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

"HAFTA İÇİ TERCİH EDİLMELİ"

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel de sandıkların yerel saat ile 09.00-21.00 arasında açık olacağını belirterek, seçmenlerin fazla beklememesi için sandık sayısını arttırdıklarını, hafta içi 10, hafta sonu ise 12 sandık ile hizmet verdiklerini kaydetti.

Pazar günü olması nedeniyle seçmenlerin sandığa yoğun ilgisi olduğunu belirten Gürel, "Başkonsolosluğumuz önünde ve otoparkımızda uzun bir kuyruk oluştu. An itibarıyla 12 sandığımızın çok hızlı çalışmasıyla bu kuyruğu eriteceğimizi düşünüyoruz. Seçmenlere çağrım oy kullanmak için hafta sonunu beklemesinler, mümkün mertebe hafta içi günleri tercih etsinler." ifadelerini kullandı.

SON GÜN 19 HAZİRAN

Almanya'da yaşayan seçmenler 19 Haziran'a kadar Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde oylarını kullanabilecek.