taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Essen ve Düsseldorf'ta kuyruklar bir kilometreye ulaştı.

AA | 10.06.2018 - 19:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Almanya'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

YOĞUN İLGİ

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, seçim bölgelerinde hafta sonu olması dolayısıyla dün seçimlere büyük ilgi olduğunu, bugün ise daha büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

"HAFTA İÇİ TERCİH EDİLMELİ"

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel de sandıkların yerel saat ile 09.00-21.00 arasında açık olacağını belirterek, seçmenlerin fazla beklememesi için sandık sayısını arttırdıklarını, hafta içi 10, hafta sonu ise 12 sandık ile hizmet verdiklerini kaydetti.

Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Pazar günü olması nedeniyle seçmenlerin sandığa yoğun ilgisi olduğunu belirten Gürel, "Başkonsolosluğumuz önünde ve otoparkımızda uzun bir kuyruk oluştu. An itibarıyla 12 sandığımızın çok hızlı çalışmasıyla bu kuyruğu eriteceğimizi düşünüyoruz. Seçmenlere çağrım oy kullanmak için hafta sonunu beklemesinler, mümkün mertebe hafta içi günleri tercih etsinler." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

SON GÜN 19 HAZİRAN

Almanya'da yaşayan seçmenler 19 Haziran'a kadar Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde oylarını kullanabilecek.

Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

300
Kandil'i korku sardı

Kandil'i korku sardı

150
Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

199
Erdoğan mitinginde Muharrem İnce'yi izletti

Erdoğan mitinginde Muharrem İnce'yi izletti

139
Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

89
Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

49
Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM