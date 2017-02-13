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Almanya'daki seçimlerde dikkatleri üzerine çeken delege

Almanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Yeşiller Partisi'nin delegesi Olivia Jones, Başbakan Merkel ile sohbet etti.

13.02.2017 - 12:14
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Almanya'da dün eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier cumhurbaşkanı seçildi.

EŞCİNSEL TV YILDIZI

Federal Meclis'teki oylamada, parlamentonun alt kanadından 630 milletvekili ve 16 eyaletten aynı sayıda temsilci oy kullandı. Temsilciler arasında hayli renkli bir isim olan eşcinsel TV yıldızı "Olivia Jones" da vardı.

YEŞİLLER PARTİSİ'NİN DELEGESİ

Asıl adı "Oliver Knobel" olan 47 yaşındaki eşcinsel TV yıldızı "Olivia Jones" Yeşiller Partisi'nin delegesi olarak oylamaya katıldı.

Almanya'daki seçimlerde dikkatleri üzerine çeken delege

Olivia Jones mecliste turuncu saçları ve neşeli tavırlarıyla dikkatleri üzerinde topladı.

BOYUNU KISALTTI

Jones 2 metre 7 santimetre olan boyunu altı santim kısaltmak için ameliyat olmuştu.

Almanya'daki seçimlerde dikkatleri üzerine çeken delege

Parlamentoya tekerlekli sandalyeyle gelen Olivia Jones oturuma koltuk değnekleriyle katıldı.

MERKEL'LE SOHBET

Olivia Jones oylama öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Joachım Löw ile sohbet ederken görüntülendi.

TV yıldızı Olivia Jones, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in omuzuna elini atıp fotoğraf çektirdi.

Almanya'daki seçimlerde dikkatleri üzerine çeken delege

Almanya'daki seçimlerde dikkatleri üzerine çeken delege

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