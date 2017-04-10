taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.752
USD
3,7263
EURO
3,9448
ALTIN
150,26
PETR
55,4700

Almanya’dan 200’ü aşkın kişi PKK/PYD'ye katıldı

Almanya’dan DEAŞ’a katılanların dışında, çok sayıda kişinin de PKK/PYD saflarında yer almak için Suriye’ye gittiği açıklandı.

10.04.2017 - 11:26
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’dan 200’ü aşkın kişi PKK/PYD'ye katıldı

Almanya’dan DEAŞ saflarına katılanların sayısının 2015 verilerine göre 800 dolayında olduğu açıklanmıştı.

204 KİŞİ KATILDI

Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 69’u Alman vatandaşı olmak üzere, 204 kişi gönüllü olarak PKK'ya katıldı.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin hükümetin Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke’nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde, 2013 yılından bu tarafa PYD/YPG’’ye katılanların 102’sinin (43’ü Alman vatandaşı) tekrar Almanya’ya döndüğü bilgisi yer aldı.

Çatışmalarda üç Alman vatandaşı öldü. Bu sayılara Irak’taki Peşmerge güçlerine katılanlar dahil olmadığı bildirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

263
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

87
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

79
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

109
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

105
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

84
Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM