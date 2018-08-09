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Almanya'dan ABD ile ters düşecek açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin 2016 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal etmesine karşılık "Nükleer anlaşma bizim için hala geçerlidir" diyerek ABD ile ters düştü.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 09:07..
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Passauer Neue Presse gazetesine açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Maas, "Anlaşma mükemmel değil, ama kesinlikle bir anlaşmanın olmamasında çok daha iyidir" diyerek yapılan anlaşmayı savundu.

"NÜKLEER BİZİM İÇİN HALA GEÇERLİ"

Dışişleri Bakanı Maas, aynı zamanda ABD'nin rafa kaldırdığı anlaşmanın kendileri için halen geçerli olduğunu belirtirken, Özellikle ABD'nin kullandığı tehdit dili karşısında uyarıda bulunan Bakan Maas, çatışmanın tırmanmaması için itidal çağrısında bulundu.

Almanya'dan ABD ile ters düşecek açıklama

İran'a karşı başlatılan yaptırımların kötü sonuçlar doğuracağını belirten Maas, "İran'ın izolasyonu radikal ve köktenci güçleri artırabilir" dedi. "İran'daki kaos, Irak veya Libya'da yaşadığımız gibi zaten sorunlu bir bölgeyi daha da istikrarsız hale getirecektir. Biz anlaşmanın devamı için mücadele ediyoruz. Bu anlaşma bizim güvenliğimiz çok önemlidir çünkü o bölgede güvenlik ve şeffaflık sağlamaktadır. Neticede İran bizim için uzakta olan Avrupa'nın komşusudur. Kim bu bölgede yeni bir rejim umut ediyorsa daha büyük problemlerle karşılaşabilir" açıklamasında bulundu.

AB İLE ABD BİRBİRİYLE ZITLAŞIYOR

ABD'nin AB üyesi P5+1 üyesi ülkeleri hiçe sayarak rafa kaldırdığı İran nükleer anlaşması, özellikle anlaşmanın Avrupalı ortaklarını öfkelendirdi. İran yaptırımları kapsamında İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini karşısına alan Donald Trump neredeyse İran ile ilişkilerini bitirirken Avrupa ile de kopma noktasına geldi.Almanya'dan ABD ile ters düşecek açıklama

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