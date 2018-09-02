Almanya'dan ABD'ye yeni tepki

Avrupa Birliği ülkeleri, Trump yönetiminin ekonomik yaptırımları ve gümrük vergilerinde değişikliğe gitmesine tepki göstermeyi sürdürüyor.

"FAR TUTULMUŞ TAVŞAN GİBİ DURAMAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara karşı Avrupa Birliği'nin tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild gazetesine verdiği röportajda Amerikan yönetimine karşı Avrupa'nın kendi çıkarlarını koruması gerektiğini söyledi.

Maas, "Ekonomik yaptırımlara ve tarifelere karşı, far tutulmuş tavşan gibi oturmamalıyız. Kendi çıkarlarımızı korumalıyız. Sadece 80 milyon Alman için konuşmuyorum. Burası Avrupa ve burada 500 milyon insan yaşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'YE KARŞI DURUŞ ÇAĞRISI

Trump ile Amerika'nın geri kalanını bir tutmanın bir hata olacağını söyleyen Maas, "Trump'ın Avrupa'yı Rusya ve Çin'le aynı gruba koyup ABD'nin düşmanı ilan etmesi beni şaşırtıyor. Trump'la ABD'nin geri kalanını bir tutmak bir hata olur. Amerika, Beyaz Saray'dan atılan tweetlerden fazlasıdır" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi Mart ayında, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerinde arttırıma gitmiş, bu hamle Washington'ın ticari ortaklarıyla arasındaki gerilimi arttırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran ile ticaret yapan Avrupalı şirketleri yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Trump ile Amerika'nın geri kalanını bir tutmanın bir hata olacağını söyleyen Maas, "Trump'ın Avrupa'yı Rusya ve Çin'le aynı gruba koyup ABD'nin düşmanı ilan etmesi beni şaşırtıyor. Trump'la ABD'nin geri kalanını bir tutmak bir hata olur. Amerika, Beyaz Saray'dan atılan tweetlerden fazlasıdır" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi Mart ayında, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerinde arttırıma gitmiş, bu hamle Washington'ın ticari ortaklarıyla arasındaki gerilimi arttırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran ile ticaret yapan Avrupalı şirketleri yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.