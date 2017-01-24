taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.048
USD
3,7566
EURO
4,0378
ALTIN
146,76
PETR
55,2800

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Astana hakkında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, siyasi kararın ancak Cenevre'de alınabileceğini söyledi.

24.01.2017 - 00:04
  1. Haberler
  2. Gündem
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye konulu toplantının ağırlıklı olarak ihtilafın askeri boyutuna odaklandığını, siyasi bir çözümün ise ancak Cenevre görüşmeleri sürecinde sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Steinmeier, Berlin’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Dünya Gıda Programı İcra Kurulu Direktörü Ertharin Cousin ile görüşmesinin ardından, ortak basın toplantısında Suriye konusundaki soruları yanıtladı.

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

"ASTANA BİR ARA ADIMDIR"

Almanya’nın da gözlemci olarak Astana görüşmelerine katıldığını belirten Steinmeier, "Astana’daki görüşmeler bir ara adımdır. Astana'da Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye’deki savaşta aktif olan gruplar arasında ağırlıklı olarak askeri konulara ilişkin işbirliği hususları ele alınacaktır.” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

Almanya'dan Astana mesajı: Siyasi karar alınamaz

95
ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

ABD'den El Bab'da Türkiye'ye destek açıklaması

8
Elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

1
Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

Muğla'da ava giden bir kişi kendini vurdu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM