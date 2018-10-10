taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.09505
Euro
7.0176
Altın
1189.437
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.183

Almanya'dan Bozkurt ve Rabia işaretine yasak

Avrupalıların İslam ve Türk dünyasına saldırıları devam ediyor. Norveç'in Burka yasağından sonra Almanya ve Avusturya, Bozkurt ve Rabia işareti yapanlara para cezası kesecek.

İHA | 10.10.2018 - 07:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Norveç parlamentosu Haziran ayında aldığı kararla eğitim kurumlarında yüzü tamamen ya da kısmen kapatan giysilerin kullanılmasını yasakladı. Şimdi de Almanya ve Avusturya, Bozkurt ve Rabia işaretlerine yasak getirmeye hazırlanıyor.

ALMAN BASINI DUYURDU

Bild gazetesi, kendi ülkesinin yanı sıra Avusturya'nın da "Bozkurt ve Rabia" işaretini yasaklamak için çalışma içinde olduğunu duyurdu.

Alman gazetesi, söz konusu işaretleri yapanlara para cezası öngören bir tasarı hazırlığı içerisinde olunduğunu açıkladı.

Almanya'da da bu sembollerin yasaklanmasını isteyen siyasiler, açıklamalarda bulunarak Avusturya'da başlatılan yasakların Almanya'da da olmasını istedi.

BOZKURT'U NAZİ SELAMINA BENZETTİ

Bozkurt ve Rabia işaretlerinin ve selamlamanın yasaklanması için Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "Aşırı milliyetçi 'Bozkurtlar'ın ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaptı.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de, "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasa düşmanı örgütlerden biri olan 'Bozkurtlar'ın işareti pekala Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'ya 3 ATAK daha

TSK'ya 3 ATAK daha

55
Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

37
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

21
TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

81
Gaziantep'te dolmuş şoförleri silahlı kavga çıkarttı

Gaziantep'te dolmuş şoförleri silahlı kavga çıkarttı

21
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

30
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM