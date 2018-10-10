Almanya'dan Bozkurt ve Rabia işaretine yasak

Norveç parlamentosu Haziran ayında aldığı kararla eğitim kurumlarında yüzü tamamen ya da kısmen kapatan giysilerin kullanılmasını yasakladı. Şimdi de Almanya ve Avusturya, Bozkurt ve Rabia işaretlerine yasak getirmeye hazırlanıyor.

ALMAN BASINI DUYURDU

Bild gazetesi, kendi ülkesinin yanı sıra Avusturya'nın da "Bozkurt ve Rabia" işaretini yasaklamak için çalışma içinde olduğunu duyurdu.

Alman gazetesi, söz konusu işaretleri yapanlara para cezası öngören bir tasarı hazırlığı içerisinde olunduğunu açıkladı.

Almanya'da da bu sembollerin yasaklanmasını isteyen siyasiler, açıklamalarda bulunarak Avusturya'da başlatılan yasakların Almanya'da da olmasını istedi.

BOZKURT'U NAZİ SELAMINA BENZETTİ

Bozkurt ve Rabia işaretlerinin ve selamlamanın yasaklanması için Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "Aşırı milliyetçi 'Bozkurtlar'ın ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaptı.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de, "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasa düşmanı örgütlerden biri olan 'Bozkurtlar'ın işareti pekala Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır” diye konuştu.