Almanya'dan bu yıl 4 milyon turist bekleniyor

2018 yılının turizmde Türkiye'nin yılı olacağı düşüncesi, sesi olarak dile getiriliyor. Geçtiğimiz yıl içinde özellikle Avrupa'nın yaptığı 2018 turizm analizlerinde Türkiye'nin bu yıl büyük bir patlama yapacağı öngörülüyordu.

Konuya ilişkin Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel'den de destekler yönde açıklamalar geldi. Frenzel, bu yıl Türkiye'nin 4 milyon Alman turisti ağırlayabileceğini belirtti.

"MUAZZAM TURİZM POTANSİYELİ"

Türkiye'nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün." dedi.

Frenzel, yaptığı açıklamada, Türkiye turizmi çok olumlu bir izlenime sahip olduklarını kaydederek, Almanya'dan görünüşün çok sağlam durduğunu ve bu yıl için büyük beklentilere sahip olduklarını belirtti.

REZERVASYON VE UÇUŞLARDA ARTIŞ

Almanya'da Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya yönelik erken rezervasyonlarda bu yıl yüzde 70'lik bir artışın söz konusu olduğunu belirten Frenzel, Türkiye'ye yönelik uçak seferleri için ilave 100 bin kişilik ekstra uçuşların konulacağını belirtti.

GÜVENLİK KONUSU EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Frenzel, Türkiye'nin turizminde düşüşlere neden olan 2015 ve 2016'da yaşanan istenmeyen olayların bir sonraki yılda da rezervasyonlarda da ciddi şekilde düşüşe neden olduğunu kaydederek, güvenlik konusunun turizm için çok önemli olduğunu belirtti.

İnsanların, "Nereye gitsem?" şeklindeki sorunun cevabı olarak ilk önce "güvenli bir yer" dediğini anlatan Frenzel, ancak saldırıların sadece Türkiye'de yaşanmadığını, Berlin, Paris, Belçika gibi ülkelerde de terör saldırılarının yaşandığını anımsattı.

Frenzel, "Fakat alınan önlemlerle güvenin tazelendiğini, eski güvenin insanlara yeniden geldiğini görüyorum. Türkiye'de önlemler alınıyor. Bununla ilgili insanlarla iletişim sağlanıyor. Bunu insanlar görüyor, anlıyor. Hem turizm sektörü hem de Türkiye için bu önlemler çok önemli." diye konuştu.

GOLF SPORU TURİZMİ ETKİLİYOR

Frenzel, Türkiye'de turizmde çok çeşitliliğin söz konusu olduğunu belirterek, bununla birlikte Avrupa'da da hala önemli alternatifler bulunduğunu bildirdi.

İnsanların turizmde en çok deniz-kum-güneş üçlüsünü tercih ettiğini aktaran Frenzel, ancak çeşitliliğin de arttığını bildirdi.

Frenzel, "Artık nesiller değişiyor. Türkiye'de golf çok öne çıkmaya başladı. Kültür turizmi zaten çok önemli. Son yıllarda dünyada şehir turizmi de öne çıkmaya başladı. Ayrıca tatiller de artık sadece yaz mevsimiyle sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

TURİZMDE KALİTE: TÜRKİYE

Frenzel, 2017'de Türkiye'ye 3,5 milyon misafirin geldiğinin hatırlatılarak bu yıla ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, henüz bunun için bir rakam vermenin zor olduğunu söyledi.

Rezervasyonlar için henüz erken dönemlerde olduklarını dile getiren Frenzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak Türkiye'nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli var. Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün. İnsanların dostluğu, sıcakkanlılığı, misafirperverliği, buradaki hizmetlerin kalitesi, Almanların Türkiye'yi seviyor olması burayı tercih edilen bir ülke kılıyor. Ve aldıkları hizmetin verdikleri parayı karşılıyor olması önemli. Dolayısıyla bu şekilde gittiğinde iyiye gidecektir."





Frenzel, Türkiye'de tatil fiyatlarının Avrupa'daki destinasyonlara göre daha uygun olduğuna dair bir yorum üzerine, "Aslında her şey tatile verilen para değildir. Bu avantaj zamanla azalır, ortadan kaybolur. Asıl önemli olan kalite. İnsanların verdikleri paraların karşılığını alabilmesi. Turistler de en başta bunu arıyor. Bu da Türkiye'de var. Ayrıca evet Türkiye'nin rekabet gücü oldukça yüksek." diye konuştu.