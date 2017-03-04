Almanya'dan Çavuşoğlu'na konferans engeli

Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yapacağı etkinliklere engel koyan Almanya şimdi de Çavuşoğlu'na engel çıkarıyor.

ÇAVUŞOĞLU'NUN KONFERANSI İPTAL EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Mevlüt Çavuşoğlu Hamburg’da Türklerle buluşuyor" adı altında Hotel Elysee’de düzenlenecek konferansı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından organize edilen etkinlik son anda Veddel’deki Saray Düğün Salonu’na alındı.

GÜVENLİĞİ BAHANE ETTİLER

Konuyla ilgili açıklama yapan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Coşkun Akgül, "Bakanımızın geleceği gün önceden belliydi ve Elysee Hotel’in salonunu 2 bin 685 Euro’ya kiraladık. 2 bin Euro’sunu da peşinat olarak ödedik. Perşembe günü sözleşmeyi almaya gittiğimizde güvenliği bahane ederek salonu kiralamaktan vazgeçtiklerini söylediler ve paramızı geri iade ettiler. Özel güvenlik ayarlamamıza rağmen fikirleri değişmedi" dedi.

“KONFERANSIN İPTALİ İÇİN UĞRAŞILIYOR”

Hamburg’daki salonu olan tüm otellere bir yerlerden talimat gittiğini ve baskı geldiğini belirten Akgül, "İşte burası da demokratik Almanya. Terör örgütleri belediye sarayının içinde bile etkinlik yapıp cirit atarken, Türkiye’nin bakanlarına tüm kapıları kapatıyorlar. Hayır kampanyasını bu kadar açık destekleyip, terör örgütlerinin kontrolünde olan bir Almanya, ne kadar demokratik olabilir ki" dedi.