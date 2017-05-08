Almanya'dan darbeci askerlerin iltica başvurusuna kabul

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung’un ortak haberine göre iltica başvurusunda bulunan bazı FETÖ'cü Türk askerleri olumlu yanıt aldı. Alman yayın kuruluşları, haberi Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye dayandırdı.

REFERANDUMU BEKLEMİŞLER

DW'nin haberine göre Alman İçişleri Bakanlığı’na bağlı Federal Göç ve Mülteci Dairesi kaynakları, Alman makamlarının başvuruları sonuçlandırmak için 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunu beklediğini, referandumun ardından da ilk incelemelerini tamamladığını aktardı.

Ancak haberde Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin resmi açıklamasında iltica başvuruları ile referandumun ilişkilendirilmesini kabul etmediği aktarıldı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA GÖREVDEN ALINMIŞLARDI

İltica başvurusu kabul edilen darbeci askerlerin, NATO misyonu çerçevesinde Almanya’da görev yapan, ancak darbe girişimi sonrası ordudaki görevlerinden alınan diplomatik pasaportlu askerler olduğu ifade ediliyor. Ancak kaç askerin başvurusunun kabul edildiği bilgisi haberde yer almadı.

KRİZE YOL AÇABİLİR

Diplomatik pasaportlu FETÖ'cülerin iltica başvurusunun kabul edilmesinin Türkiye – Almanya ilişkilerinde yeni bir krize yol açabileceği belirtiliyor. Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya’da Türk subaylarının iltica başvurularının geri çevrilmesi gerektiğini söylemişti.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung’un haberine göre darbe girişimi sonrasında mayıs ayı başına dek 414 asker, diplomat, hakim ve üst düzey devlet görevlisi Almanya’ya iltica talebinde bulundu. Bu sayıya aile üyelerinin de dahil olduğu belirtildi.