Bu akşam tarifeli uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.

Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama VİDEO

NARKOTİK KÖPEKLERİ ARADI

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.

MÜTEKABİLİYET İLKESİYLE ARANDILAR

Türkiye'den Almanya'nın Münih kentine giden Türk yolcuların köpeklerle aranması sonrası mütekabiliyet (karşılıklılık) doğrultusunda Almanya'dan gelen yolcular köpekle aranmıştı.