Almanya'dan göçmen anlaşması açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, sorunların çözümü için Türkiye ile Yunanistan'ın görüşmeler yapması gerektiğini belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla dünkü olaylar AB ile olan anlaşmayı etkilemez. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu sorunların karşılıklı görüşme ve diyalog yoluyla çözülmesini ümit ediyoruz." dedi.

GERİ KABUL DURDURULDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin Yunanistan'da tahliye edilmesi ile ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, bu ülke ile olan geri kabul anlaşmasını durdurduklarını söylemişti.

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidişlere izin verilecek

Türkiye, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurdu