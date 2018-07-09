Almanya'dan itiraf: Ordumuz daha fazlasını kaldıramaz

Almanya, sığınmacı krizi nedeniyle üsteinden güçlükle geldiği hükümet krizinin ardındaın askeri bir kriz ile karşı karşıya. Ülkede yaşanan yoğun güvenlik önlemleri ve dışarda yer alan koalisyon destekleri Alman ordusunu yıprattı.

Almanya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi. Savunma bakanlığına gönderilen bir raporda Alman ordusunun mevcut görevleri dışında başka bir görevi üstelenemeyeceği belirtildi.

PERSONEL VE TEÇHİZAT EKSİKLİĞİ

Savunma Bakanlığı için hazırlanan raporda en önemli eksiklik, personel eksikliği olarak görülüyor. Az sayıdaki personelin çok iş yükü altında ezilmesi en büyük fire olarak görülüyor.

Raporda envanterlerin eğitim ve tatbikatlarda değil de yurt dışı görevlerinde kullanılmasının kalifiye elemanların beceri ve bilgilerinin tazelenmesini olumsuz etkilediği belirtilirken Alman ordusunun yeni bir görev üstlenmesi durumunda ordunun hareket mekanizmasında kayıplara neden olabileceği ve normal işleyişi de tehlikeye sokabileceğine dikkat çekildi.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDA ARALM

Alman ordusunun en önemli eksikliklerinden biri de kuvvet komutanlıklarındaki dağınık düzen olarak görülüyor. Deniz Kuvvetleri'ndeki gemi ve deniz altı envanterinin sayısının gün geçtikçe azalması, Kara Kuvvetlerindeki piyade sınıfı birliklerin sayısında eksikliklerin bulunması ve Hava kuvvetleri için de uçak sayısındaki düşük mevcudiyetin görev yükünü kaldırılamayacak kadar olması gösteriliyor.

Özellikle asker ve teçhizat alanındaki sayı yetersizliğine dikkat çekilen raporda, Almanların gurur kaynağı olan Leopard tankları, CH-53 tipi nakliye helikopterinin sayısının az olması ve Almanya'nın dünya devi olduğu denizaltı konularındaki yetersizliği en çok şikayet edilen faktörlerden olduğu görülüyor.





SİBER TEHDİTLERE KARŞI SAVUNMASIZ

Siber alanda gelebilecek tehlikeler de Almanya açısında büyük problem oluşturuyor. Bu alandaki mevcut personel ve teçhizat eksikliği halihazırdaki görevlere destek verme aşamasında ciddi anlamda sıkıntılara yol açtığının belirtildiği raporda, yeni görevlerde orduya verilebilecek desteğin sadece kalitede tavizler vermek sonucu sağlanabileceği belirtiliyor.

Düşmanların iletişim kanallarının (frekans ve telsiz) tespit edilebilmesi için yeterli teçhizat ve donanım bulunmayan Almanya'da envanterdeki mevcut konuşma ve bilgi akışını sağlayan Tetrapol Radyo Sistemi’nin bir sonraki modeli ancak iki yıl sonra kullanıma alınabilecek. Bu durum da siber tehlikeleri Almanya'nın kapılarına kadar taşıyabilme anlamına geliyor.

ÜS EKSİKLİĞİ

Almanya geçtiğimiz aylarda İncirlikten çekilmiş, buradaki asker ve mühimmatı Ürdün'deki üsse taşımıştı. Bu üssün harekat kabiliyeti açısından elverişli olmayışı özellikle hava birlikleri açısından büyük bir handikap olurken, yeni bir üssün kurulmasının da hem ekonomik hem de diplomatik nedenlerden ötürü mümkün olmadığı belirtiliyor.