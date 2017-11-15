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Almanya'dan Mısır ve Suudi Arabistan'a rekor silah satışı

Alman hükümeti, 2017'nin üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan ve Mısır'a yaklaşık 450 milyon euroluk silah satışına onay verdi.

15.11.2017 - 09:51
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Almanya'dan Mısır ve Suudi Arabistan'a rekor silah satışı

Almanya'dan Mısır ve Suudi Arabistan'a rekor silah satışı

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, Federal Meclis’teki Sol Parti milletvekili Stefan Liebich’in soru önergesine verdiği yanıta göre, 2017'nin üçüncü çeyreğinde 298 milyon euro silah satın alan Mısır, en fazla Alman silahı ithal eden ülke oldu. Suudi Arabistan'a ise aynı dönemde 148 milyon euro tutarında silah satıldı.

SATIŞ 5 KAT ARTTI

Geçen yılın aynı dönemine göre silah satışında 5 kat artış yaşanırken Mısır 45 milyon euro, Suudi Arabistan ise 41 milyon euro silah ihraç etmişti. 2016 yılında Suudi Arabistan'a toplam 530 milyon euro tutarında silah ihracatı yapılmıştı.

2017'nin üçüncü çeyreğindeki satışlara dair bilgi veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, bunların ne tür silahlar olduğu konusunda açıklama yapmadı.

Siyasi gözlemciler Suudi Arabistan'ın silahlı çatışmalara müdahil olması ve bölgede İran'a karşı verdiği güç mücadelesi göz önüne alındığında, Almanya'nın güncel silah ihracatlarının yeni tartışmaları alevlendireceğine dikkat çekiyor.

KİRLİ SAVAŞ TEPKİSİ

Berlin'de bu konuda açıklamalarda bulunan Sol Parti milletvekili Liebich, "Federal hükümet silah ihracatına ilişkin politikalarını tamamen değiştirmediği takdirde dünya genelinde çok sayıda çatışmada hayatını kaybeden sayısız kişinin ölümünde sorumluluk payı olacaktır.” dedi.

Liebich özellikle Yemen'de yıllardan bu yana "kirli bir savaş" yürütmekte olan Suudi Arabistan ve Mısır'a yapılan silah ihracatlarındaki artışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

3. SIRADA İSRAİL VAR

DW Türkçenin haberine göre; Almanya'nın silah ihracatı listesinde İsrail 84 milyon euroluk satış ile Suudi Arabistan'ın ardından üçüncü sırayı alıyor. Cezayir ise 79 milyon euroluk silah ihracatı ile dördüncü sırada.

Almanya'nın 2017 yılının Temmuz-Eylül döneminde dünya çapında 1,3 milyar euro tutarında silah ihracatı yaptığı saptandı. 871 milyon euro tutarındaki satışlar, AB ve NATO üyesi olmayan Üçüncü Dünya ülkelerine yapıldı.

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