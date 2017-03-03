taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.768
USD
3,7206
EURO
3,9298
ALTIN
146,75
PETR
55,3800

Almanya'dan namaz skandalı

Namaz kılmayı yasaklayan Almanya'da bir lise idaresi, yasağa uymayanların isimlerinin tespit edilerek idarecilere bildirilmesini istedi.

03.03.2017 - 18:39
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'dan namaz skandalı

ASAD

Okul barışını sağlayabilmek için namaz kılmayı yasaklayan Wuppertal Johannes Rau Lisesi idaresi, yasağa uymayanların isimlerinin tespit edilerek idarecilere bildirilmesini istedi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentinde, Wuppertal Johannes Rau Lisesi yönetimi, eğitim gören müslüman öğrencilerin namaz kılmasını yasakladı.

ÖĞRETMENLERE YAZILI BİLDİRİ

Okul idaresi, namaz kılan öğrencilerin, arkadaşlarına karşı kışkırtı oldukları gerekçesiyle bu kararın alındığını yazılı olarak öğretmenlere bildirdi.

TESPİT EDİLİP İDAREYE SÖYLENECEK

Yasak yazısında, kurallara uymayan öğrencilerin isimlerini tespit edilerek okul idaresine bildirilmesi istendi. Eyalet Eğitim Bakanlığı Okul İdarelerinden sorumlu dairesi basın sözcüsü Dagmar Gro, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, okuldaki barışı zedeleyecek hareketler karşısında okul idaresinin bazı yasakları getirebileceğini, Wuppertal Johannes Rau Lisesi'inde okul barışını sağlayabilmek için, diğer öğrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardından bu yasağın uygulandığını söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

42
15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

129
Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

119
15 Temmuz darbe girişimine ait çarpıcı kareler

15 Temmuz darbe girişimine ait çarpıcı kareler

70
Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

187
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

187
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'nın iptal kararını ilk yorum

Kılıçdaroğlu'dan Almanya'nın iptal kararını ilk yorum

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM