Almanya'dan namaz skandalı

Okul barışını sağlayabilmek için namaz kılmayı yasaklayan Wuppertal Johannes Rau Lisesi idaresi, yasağa uymayanların isimlerinin tespit edilerek idarecilere bildirilmesini istedi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentinde, Wuppertal Johannes Rau Lisesi yönetimi, eğitim gören müslüman öğrencilerin namaz kılmasını yasakladı.

ÖĞRETMENLERE YAZILI BİLDİRİ

Okul idaresi, namaz kılan öğrencilerin, arkadaşlarına karşı kışkırtı oldukları gerekçesiyle bu kararın alındığını yazılı olarak öğretmenlere bildirdi.

TESPİT EDİLİP İDAREYE SÖYLENECEK

Yasak yazısında, kurallara uymayan öğrencilerin isimlerini tespit edilerek okul idaresine bildirilmesi istendi. Eyalet Eğitim Bakanlığı Okul İdarelerinden sorumlu dairesi basın sözcüsü Dagmar Gro, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, okuldaki barışı zedeleyecek hareketler karşısında okul idaresinin bazı yasakları getirebileceğini, Wuppertal Johannes Rau Lisesi'inde okul barışını sağlayabilmek için, diğer öğrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardından bu yasağın uygulandığını söyledi.