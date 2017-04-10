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Almanya'dan PKK/PYD terör örgütüne katılım arttı

Almanya'dan 204 kişinin, terör örgütü DEAŞ ile savaşmak için bir kısmının PKK/PYD'ye katıldığı belirlendi.

10.04.2017 - 19:41
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ASD

Almanya Federal Meclisi'ndeki Sol Parti grubu, ülkeden kaç kişinin Suriye ile Irak'ta DEAŞ'a karşı silahlı mücadeleye katıldığını ve bu kişilerin YPG, PYD, PKK gibi gruplara dahil olup olmadıklarını hükümete sordu.

Alman Hükümeti de soru önergesine verdiği cevapta, Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlere ilişkin birtakım bilgiler paylaştı.

PKK/PYD'YE KATILIM

Hükümetin verdiği ve Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke'nin internet sitesinde paylaştığı cevapta, Avrupa'dan çok sayıda yabancının Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için PKK/PYD gibi örgütlere katıldığı, Almanya'dan ise aralarında 69 Alman vatandaşının da bulunduğu 204 kişinin bu amaçla bölgeye gittiği ve bu örgütlere dahil olduğu belirtildi.


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