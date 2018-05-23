Almanya'dan Puigdemont'un tutuklanması talebine ret

Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un tutuklanmasını isteyen eyalet başsavcılığının talebini reddetti.

Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya'daki makamların ilettiği yeni bilgilerin ve İspanyol güvenlik güçlerine yönelik şiddeti gösteren videoların ışığında başsavcılığın, 9 Mayıs'ta, Puigdemont'un tutuklanmasını talep ettiği bildirildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Puigdemont taraftarlarının gösterilerde çok ileri gittikleri, bu nedenle Puigdemont'un isyan suçundan da tutuklanarak iade edilebileceği belirtilen açıklamada, Alman Ceza Hukuku'na göre Puigdemont'un sadece ihanet değil, huzuru bozmak suçundan da yargılanabileceği ve kaçma ihtimali bulunduğu kaydedildi.

Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanan karar metninde ise dava sürecinin mevcut durumuna göre Puigdemont'un kaçma ihtimalinin artmadığı gerekçesiyle eyalet başsavcılığının talebinin reddedildiği bildirildi.

Karara göre Puigdemont serbest kalmaya devam edecek.

İADE DURUMU BELİRSİZ

Mahkemenin 5 Nisan'da Puigdemont hakkında aldığı kararın geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilemeyeceği kararının ne zaman alınacağının ise henüz belli olmadığı, başsavcılığın bunun incelenmesi için henüz bir talepte bulunmadığı belirtildi.

Hakkında Avrupa'da tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış, sonrasında Neumünster cezaevine konulmuş ve yerel mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vermişti.