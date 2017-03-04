Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin isteği kabul edilemez

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de konuya ilişkin bu sabah bir açıklama yaptı. Hollanda Hükümetinin düzenlenecek etkinliğe izin verilmeyeceğini belirtti.

Reuters'a konuşan Hollanda hükümetinden bir yetkili, kararın Ankara'ya en kısa sürede iletileceğini söyledi. Hollanda'nın Rotterdam kentinde 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyordu.

'HOLLANDA'NIN KAMUSAL ALANLARI...'

BBC Türkçe'nin Hollanda devlet televizyonu NOS'tan aktardığı habere göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Facebook hesabından açıklama yaparak, Türk yetkililerden referandum etkinliği için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini belirtti. Rutte'nin mesajında, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" ifadesini kullandığı bildirildi.

ALMANYA'DAN ÜÇÜNCÜ İPTAL

Öte yandan Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin pazar günü Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Frechen beldesinde katılacağı etkinlik de salonu işleten şirket tarafından iptal edildi.

Rhein-Erft-Kreis polisince yapılan açıklamada, Golden Palast adlı salonu işleten kişinin, pazar günü yapılacak etkinliği düzenleyenlere salonu kullanıma vermeyeceğini bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, polisin elinde bulundurduğu bilgilere göre, mal sahibi ile işletmeci arasındaki sözleşmede salonda siyasi etkinliklerin yapılmayacağının yer aldığı kaydedildi. Daha önce Bakan Zeybekci’nin konuşacağı bu etkinliğin Köln-Porz belediye salonunda düzenlenmesi planlanmış ancak belediye buna izin vermemişti.

YENİ SALON ARANIYOR

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yakın (UETD) kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Zeybekci'nin konuşma yapabilmesi için başka bir salon aranıyor. Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın önceki gün konuşma yapacağı etkinlik de "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edilmişti.