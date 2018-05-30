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Almanya'dan teröre katılım artı

Terör örgütü PKK/PYD veya bu örgüte bağlı silahlı gruplara katılmak için 2013'den bu yana Almanya'dan 243 kişi Suriye veya Irak'a gitti.

AA | 30.05.2018 - 21:14..
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Almanya'dan teröre katılım artı

Sol Partinin verdiği soru önergesini cevaplayan hükümet, Almanya’dan DEAŞ’ı veya başka terör örgütlerini desteklemek veya silahlı çatışmalara katılmak için binin üzerinde kişinin Suriye’ye ve Irak’a gittiğini duyurdu.

Cevapta, bölgeye gidenlerin ne kadarının DEAŞ’a veya başka örgütlere katıldığının olay yerindeki karışık durumdan dolayı tam olarak bilinmediği kaydedildi.

ALMANYA'DAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILIM

Yabancı aşırı örgütler alanındaki kayıtların 2013’ten bu yana tutulmaya başlandığına işaret edilen cevapta, istihbarat bilgilerine göre, 2013’den bugüne kadar PKK’yı veya PYD’yi yahut bunlara bağlı silahlı grupları desteklemek için 243 kişinin Suriye’ye ve Irak’a gittiğinin tespit edildiği kaydedildi.

20 TERÖRİST SURİYE'DE ÖLDÜ

Burada bu kişilerin gerçekten çatışmalara katılıp katılmadığı veya en azından silah veya askeri teçhizatlı eğitim görüp görmediklerinin bilinmediği ifade edildi. 2013’den beri PKK/PYD veya bunlara bağlı silahlı gruplara katılanlardan 20’sinin orada öldüğü yönünde istihbarat bilgisinin bulunduğu belirtildi.

Irak ve Suriye’ye giden 234 kişinin yaklaşık yüzde 65’inin Alman vatandaşı olduğu bilgisi paylaşılan cevapta, bunların başka bir ülke vatandaşlığına daha sahip olup olmadıklarının ise bilinmediği kaydedildi.

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