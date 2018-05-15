Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İngiltere'ye giderek resmi temaslarda bulundu. Bu ziyaret sırasında Erdoğan, sürpriz konularıyla bir araya geldi. Türk futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu fotoğrafların basında yer almasının ardından bazı Almanlardan tepki geldi. Almanya Futbol Federasyonu (DFB), ziyareti "seçim kampanyası manipülasyonu" olarak değerlendirdi.

"SEÇİM KAMPANYASINA ALET OLDULAR"

DFB Başkanı Reinhard Grindel Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alman Futbol Federasyonu Sayın Erdoğan'ın tam anlamıyla dikkate almadığı değerleri savunmaktadır. Bu nedenle milli futbolcuların seçim kampanyasına alet olmaları iyi olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Grindel, "Böyle davranarak futbolcularımız Alman Futbol Federasyonu'nun entegrasyon çalışmalarına kesinlikle yardımcı olmamışlardır" diye de ekledi.

TÜRK DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR DE TEPKİLİ

Almanya'da bazı siyasetçiler de fotoğraflara tepkiliydi. Aşırı sağ parti AfD'li siyasetçi Beatrix von Storch, "Erdoğan'ı kendisinin cumhurbaşkanı sayıyorsa, Gündoğan neden Alman milli takımında oynuyor?" diye sorarken, Alman Yeşiller Partisi'nin eski lideri Cem özdemir iki oyuncuya "futbola odaklanmaları ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiyi yeniden düşünmeleri" çağrısında bulundu.