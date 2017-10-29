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Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

Terör örgütü PKK'nın Almanya'da sık sık gösteri yapmasını protestoya hazırlanan Bilgili Üretmen'in izni son anda iptal edildi.

29.10.2017 - 02:34
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Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

Türk komedyen Bilgili Üretmen, PKK'nın Almanya'da sık sık gösteri yapması ve gösterilerinde yasaklı görselleri kullanmasını, siyah bez parçasına beyaz fontlarla Arapça yazılmış menemen tarifiyle protesto etmek istedi.

Protesto gösterisi için gerekli izinlerin tümünü alan ve Köln'ün işlek caddelerinden Schildergasse'de stand açan Üretmen'in izni son anda iptal edildi.

Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

"ALMANYA VE BATILI ÜLKELERİN GERÇEK YÜZÜ.."

Üretmen, Alman polisinin çifte standart uyguladığını belirtti. Üretmen, "DEAŞ'ın kullandığı paçavraya benzer bir görselle bu gösteriyi yapmaktaki amacım Almanların bizi anlamasıydı. 40 bin insanımızın ölümünden sorumlu terör örgütü gözümüzün önünde yasak sembollerle gösteri yapıyor. Ben Arapça harflerle menemen tarifi yazdığım görselle gösteri yapamıyorum. Bu olay bile tek başına Almanya ve Batılı ülkelerin gerçek yüzünü gözler önüne sermeye yetiyor." dedi.

Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

"ALMANLARIN EMPATİ YAPMASINI İSTEDİM"

Almanların bez parçasını görüp sinirlenerek empati yapmalarını sağlamayı amaçladığını ifade eden Üretmen, şöyle konuştu:

"Artık bize de biraz anlayış göstermelerini ve Almanya'da terör örgütü sembollerinin gösterilmesini engellemelerini istedim. Ben bu bayrağın onayını almak için birçok yerden izin aldım. Afişleri bastırmak, hazırlamak, standı hazırlamak için çok masraf ettim. İzinli olmama ve elimde onay olmasına rağmen standı açmam polis tarafından engellendi. Bana bu barışçıl gösterinin yasaklandığı saatlerde Köln'ün merkez tren istasyonu önünde PKK terör örgütü yandaşları yasaklı paçavralarını sallıyorlardı."

Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

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