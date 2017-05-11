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Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'de idam cezasının gelmesinin NATO üyeliğini etkilemeyeceğini söyledi.

11.05.2017 - 01:46
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Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Schaefer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir  gazetecinin, "Türkiye'de insan hakları ihlalleri bulunduğu ve NATO'nun gelecekte Türkiye'nin üyeliğini sorgulayıp sorgulamayacağı" şeklindeki sorusu üzerine,  Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenlik ve savunma politikası açısında çok önemli yeri  olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE, NATO'DAN DIŞLANAMAZ"

Schaefer, "Alman hükümetinin, bizimle kuşaklardan bu yana Batı'nın özgürlüğü için mücadele eden Türkiye gibi önemli bir partneri NATO'dan dışlamak gibi en ufak bir düşüncesi ve planı olmadığı konusunda kesin olarak güvence verebilirim." dedi.

Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade eden Schaefer, "Tüm bunlar, Türkiye'nin üyeliğinin ve savunma ittifakının sorgulanması  için bir neden olamaz." diye konuştu.

Sorunları gidermenin en doğru yolunu görüşmeler yapmak şeklinde nitelendiren Schaefer, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yarın Londra'da düzenlenecek Somali Konferansı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesini ümit ettiğini söyledi.

"BAŞKA NATO ÜLKESİNDE DE İDAM VAR"

Bir gazetecinin, Türkiye'nin idam cezasını yeniden uygulamak istediği şeklindeki ifadesi üzerine de Schaefer, idam cezasının uygulandığı NATO'ya üye olan başka bir ülkenin daha bulunduğunu hatırlattı.

Basın toplantısına katılan Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter de Türkiye ile olduğu gibi birçok farklı ülkeyle görüş ayrılıkları yaşayabileceklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin, hem NATO üyeliği ve ekonomik işbirliği konularında hem de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk asıllı insandan dolayı kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu bildirdi.

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