Almanya'dan Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişimi

Der Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberine göre Almanya ve Avrupa Birliği içindeki bazı ülkeler, 19 Ekim'de düzenlenecek olan AB Zirvesi'nde AB Komisyonu'ndan, Türkiye'nin üyelik kriterlerini uygulayıp uygulamadığı konusunda resmi bir rapor hazırlamasını isteyecek.

AB'den diplomatların doğruladığı belirtilen haberde, söz konusu raporun olumsuz olacağı, bu sayede Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilmesi için baskının da yükseleceği söylendi. Ancak AB'ye aday bir ülkenin üyelik müzakerelerinin sonlandırılması için 28 ülkenin onay vermesi gerekmekte.

AB, TÜRKİYE'YE YARDIMI AZALTMANIN PEŞİNDE

Del Spiegel AB Komisyonu'nda bu konuda şüphelerin bulunduğunu da yazdı. Spiegel'in edindiği bilgilere göre AB Komisyonu önümüzdeki yıl ilkbaharda Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nu kamuoyuyla paylaşmak ve sadece Türkiye'ye üyelik öncesinde yapılan yardımların nasıl daha da azaltılabileceği açıklamasını yapmayı planlıyor.

Türkiye'ye üyelik öncesinde yapılan mali yardımlar azaldı. AB Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında 4 milyar 500 milyon euro ödeme sözü verdi. Ancak şu ana dek bu miktarın yalnızca 250 milyon eurosu verildi.