taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Almanya'dan Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişimi

Der Spiegel, Almanya'nın Ekim ortasında yapılacak AB Zirvesi'nde Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişiminde bulunacağını iddia etti.

08.10.2017 - 12:31
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'dan Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişimi

Der Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberine göre Almanya ve Avrupa Birliği içindeki bazı ülkeler, 19 Ekim'de düzenlenecek olan AB Zirvesi'nde AB Komisyonu'ndan, Türkiye'nin üyelik kriterlerini uygulayıp uygulamadığı konusunda resmi bir rapor hazırlamasını isteyecek.

AB'den diplomatların doğruladığı belirtilen haberde, söz konusu raporun olumsuz olacağı, bu sayede Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilmesi için baskının da yükseleceği söylendi. Ancak AB'ye aday bir ülkenin üyelik müzakerelerinin sonlandırılması için 28 ülkenin onay vermesi gerekmekte.

AB, TÜRKİYE'YE YARDIMI AZALTMANIN PEŞİNDE

Del Spiegel AB Komisyonu'nda bu konuda şüphelerin bulunduğunu da yazdı. Spiegel'in edindiği bilgilere göre AB Komisyonu önümüzdeki yıl ilkbaharda Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nu kamuoyuyla paylaşmak ve sadece Türkiye'ye üyelik öncesinde yapılan yardımların nasıl daha da azaltılabileceği açıklamasını yapmayı planlıyor.

Türkiye'ye üyelik öncesinde yapılan mali yardımlar azaldı. AB Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında 4 milyar 500 milyon euro ödeme sözü verdi. Ancak şu ana dek bu miktarın yalnızca 250 milyon eurosu verildi.

İlginizi Çekebilir
Endonezya Başkanı trafiğe takılınca 3 kilometre yürüdü
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve beraberindeki grup, ülkenin Clingon şehrinde trafiğe takılınca tam 3 kilometre yürümek zorunda kaldı
Japonların imrendiren yeşil gazetesi
Japonya'nın en çok okunan gazetelerinden biri, toprağa ekilip sulandığında yeşeriyor ve çiçek açıyor.
Denizaltında öldürülen gazetecinin başı bulundu
Danimarka’da hunharca katledilen İsveçli gazeteci Kim Wall’ın başı ve bacakları da bulundu.
Türkiye Suudi Arabistan'daki saldırıyı kınadı
Türkiye, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

38
Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

162
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik hatırası

172
TSK'dan İdlib'e top atışı

TSK'dan İdlib'e top atışı

101
Aykut Kocaman aldığı cezayı Fenerbahçe'ye ödetmedi

Aykut Kocaman aldığı cezayı Fenerbahçe'ye ödetmedi

59
Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

29
Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM