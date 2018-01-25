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Almanya'dan Türkiye'ye Leopard tankı ambargosu

Afrin'de YPG teröristleriyle mücadele eden TSK'nın hızla ilerleyince Almanya rahatsız oldu. Operasyonlarda aktif görev alan Alman Leopard tanklarının modernizasyonu ve satışları durduruldu.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 15:37..
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Almanya'dan Türkiye'ye Leopard tankı ambargosu

Almanya'dan Türkiye'ye Leopard tankı ambargosu

Türk Silahlı Kuvvetleri, 6. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye ağır darbeler vurdu. Operasyonlarda Alman Leopard tankları aktif görev aldı.

MODERNİZASYON VE SATIŞ DURDURULDU

Almanlar, tanklara karşı koyamayan terör örgütünün püskürtülmesinden rahatsız oldu. Oluşturulan kamuoyu ve yapılan baskıların ardından  Alman hükümeti, TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığı ve tank satışını da durdurdu.

"KAYGILIYIZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söyledi.

YENİ KURULACAK HÜKÜMET KARAR VERECEK

Koalisyon pazarlıklarının sürdüğü Almanya'da Türkiye'ye Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararı yeni kurulacak hükümet verecek.

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