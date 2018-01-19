Almanya'nın Afrin uyarısı: Türkiye itidalli davranmalı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, Türk hükümetinin Suriye'ye asker gönderme konusunda ölçülü hareket etmesini umduklarını söyleyerek Afrin'e düzenlenen operasyondan rahatsız olduklarını gösterdi.

"İTİDALLİ DAVRANMASINI BEKLİYORUZ"

Breul, başkent Berlin'deki basın toplantısında, Alman hükümetinin, Türkiye'nin Afrin operasyonuna hazırlanmasıyla ilgili soru üzerine, gelişmeleri izlediklerini belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki durumu elbette yakından izliyoruz ve Türkiye'nin son açıklamalarını da dikkate aldık. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU MENFAATLERİ OLDUĞU ORTADA"

Breul sözlerinin devamında, "Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri olduğu da ortadadır. Bunlar Türkiye için çok büyük öneme sahiptir. Bunlar da bu bağlamda dikkate alınmalıdır." diye konuştu.

ABD DE RAHATSIZ OLMUŞTU

Almanya'dan önce de ABD'den gelen açıklamada Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmaması uyarısı gelmişti: "Böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Biz şiddete başvurulmamasını ve IŞİD'e odaklanmaya devam edilmesini istiyoruz." denilmişti.