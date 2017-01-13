Almanya'nın dev konser salonu hizmete açıldı

Almanya’nın Hamburg kentinde, inşaat süreci yılan hikayesine dönen ‘Elbphilharmonie Konser Salonu’nun açılışı çarşamba günü yapıldı.

3,2 MİLYAR LİRALIK FATURA ÇIKTI

Temelleri 2007’de atılan salon, 7 yıl gecikmeli olarak bitirildi. Proje ilk hazırlandığında 77 milyon euro (312 milyon TL) bütçe ayrılırken, süreç tamamlandığında ise 789 milyon euro’luk (3.2 milyar TL) fatura çıktı.

2 BİN 100 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Eski bir tütün deposundan dönüştürülen salon, 2 bin 100 kişilik kapasiteye sahip. Açılışa ilgi büyük olurken, yetkililerin açıklamasına göre yılın ilk yarısı için ayrılan 500 bin biletin tamamı tükendi.