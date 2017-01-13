taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
80.892
USD
3,7990
EURO
4,0377
ALTIN
145,94
PETR
56,0500

Almanya'nın dev konser salonu hizmete açıldı

2 bin 100 kişi kapasiteli dev konser salonu 7 yıl gecikmeli olarak hizmete açıldı.

13.01.2017 - 11:12
  1. Haberler
  2. Emlak

Almanya’nın Hamburg kentinde, inşaat süreci yılan hikayesine dönen ‘Elbphilharmonie Konser Salonu’nun açılışı çarşamba günü yapıldı.

Almanya'nın dev konser salonu hizmete açıldı

3,2 MİLYAR LİRALIK FATURA ÇIKTI

Temelleri 2007’de atılan salon, 7 yıl gecikmeli olarak bitirildi. Proje ilk hazırlandığında 77 milyon euro (312 milyon TL) bütçe ayrılırken, süreç tamamlandığında ise 789 milyon euro’luk (3.2 milyar TL) fatura çıktı.

Almanya'nın dev konser salonu hizmete açıldı

2 BİN 100 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Eski bir tütün deposundan dönüştürülen salon, 2 bin 100 kişilik kapasiteye sahip. Açılışa ilgi büyük olurken, yetkililerin açıklamasına göre yılın ilk yarısı için ayrılan 500 bin biletin tamamı tükendi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi

Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi

209
ORC'nin genel seçim anketi

ORC'nin genel seçim anketi

160
Cenevre'de Rumların harita teklifine ret

Cenevre'de Rumların harita teklifine ret

113
Benzin ve motorine yeniden zam

Benzin ve motorine yeniden zam

262
ABD'nin Avrupa'ya askeri sevkiyatı

ABD'nin Avrupa'ya askeri sevkiyatı

47
İspanyol büyükelçi uçak kazası yüzünden istifa etti

İspanyol büyükelçi uçak kazası yüzünden istifa etti

4
Reina'ya saldıran terörist oğlunu da alıp kaçmış

Reina'ya saldıran terörist oğlunu da alıp kaçmış

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM