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Almanya'nın en büyük rock festivali ilk gününü boş geçirdi

1985 yılından bu yana düzenli olarak yapılan Rock am Ring festivaline ilk kez terör nedeniyle ara verildi.

03.06.2017 - 11:50
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Almanya'nın en büyük rock festivali ilk gününü boş geçirdi

Almanya’nın en büyük Rock Festivali “Rock am Ring” terör tehdidi nedeniyle dün gece boşaltıldı.

Otomobil yarışlarının yapıldığı Nürburgring alanında cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca sürmesi beklenen festival, açılış gününde somut terör tehdidi nedeniyle iptal edildi.

Almanya'nın en büyük rock festivali ilk gününü boş geçirdi

ŞOV DEVAM EDECEK

Fakat polis ilk gün ara verilen festivalin devam etmesine izin verdi.

90 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Festival alanına gelen 90 bin dolayındaki müziksever, yapılan anons nedeniyle festival alanını kontrollü bir şekilde terk etmişti.

Almanya’nın en ünlü Rock festivalinin açılışında Ramstein Grubu’nun yerel saatle 22.30 gibi sahne alması bekleniyordu.

Manchester’deki konser sonrasında yapılan terör saldırısı nedeniyle Rock am Ring festivali için bin 200 polisle ek güvenlik önşemi alınmıştı.

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