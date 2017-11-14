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Almanya'nın en fazla silah satışı Mısır'a oldu

Almanya'nın, NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yönelik silah satışı bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

14.11.2017 - 16:57
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Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından Sol Parti Milletvekili Stefan Liebich'in silah satışlarıyla ilgili bir soru önergesine karşı verilen yanıtta, 2017 yılının 3. çeyreğinde Almanya'nın yaklaşık 1 milyar 270 milyon avroluk silah satışına izin verdiği, bu satışların 871 milyon avroluk kısmının NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yapıldığı belirtildi.

1 MİLYAR 140 MİLYON AVRO

Bu ülkelere Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya ve İsviçre'nin dahil olmadığı ifade edilen yanıt metninde, Almanya'nın geçen yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 1 milyar 140 milyon avroluk silah satışını onayladığı, o dönem satışların 485 milyon avroluk kısmının NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yapıldığı hatırlatıldı.

EN FAZLA SİLAH SATIŞI MISIR'A

Bu yılın 3. çeyreğinde NATO ve AB üyesi olmayan ülkeler arasında en fazla silah satışının 298 milyon avro ile Mısır'a yapıldığı, bu ülkeyi 148 milyon avroluk silah satışıyla Suudi Arabistan'ın izlediği kaydedildi.

İSRAİL 3. SIRADA

İsrail, Almanya'nın aynı dönem içinde en fazla silah satışı yaptığı söz konusu ülkeler arasında 84 milyon avroluk silah alımı ile 3. sırada yer aldı.

Almanya'da koalisyon görüşmelerine katılan Yeşiller Partisi, Almanya'nın özellikle Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışlarını azaltmasını istiyor.

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