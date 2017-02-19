Almanya'nın en güzel kızı: Soraya Kohlmann

Almanya güzellik yarışması ‘Miss Germany 2017’ finali dün akşam Freiburg kentin Rust kasabasında ülkenin en büyük eğlence parkı ‘Avrupa Parkında’ 900 davetlinin katılımıyla yapıldı.
ALMANYA'NIN EN GÜZEL KIZI
Büyük finalde podyuma çıkan 21 finalist içinden 460 puanla ‘Miss Sachsen’ (Saksonya güzeli) Soraya Kohlmann (18) Almanya’nın en güzel kızı ‘Miss Germany 2017’ kraliçesi ilan edildi.
LİSE MEZUNU
Lise mezunu olan 2017 kraliçesi Soraya Kohlmann 1,72m. boyunda, sarışın, ela gözlü.
Finalin ikincisi 240 puanla ‘Miss Niedersachsen’ (Aşağı Saksonya güzeli) Aleksandra Rogovic (18), üçüncü 220 puanla ‘Miss Bremen’ güzeli Sarah Strauss(21) seçildi.
Podyuma çıkan 21 finalist akşam kostümü, yöresel elbise ve mayo defilesiyle jürinin oylarını lehine kazanmak için yarıştı.
Finalin ilk yarısında saat 21.25’de ‘Miss İnternet’, ‘Miss Sachsen’ (Saksonya), ‘Miss Aşağı Saksonya’, ‘Miss Kuzey Ren Vestfalya’, ‘Miss Bremen’, ‘Miss Mecklenburg Vorpommern’, ‘ Miss Berlin’, ‘Miss Hessen’, güzelleri yarı finale yükseldi.
Yarı finale çıkan 8 finalist sevinirken, elenen 13 aday podyuma veda etti. Saat 22.09’da Almanya’nın en güzel üç kızı ilan edildi.