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Almanya'nın FETÖ tavrı değişti

Almanlar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle vurguladı.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 07:55..
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Almanya'nın FETÖ tavrı değişti

DARBE GİRİŞİMİNE KATILDILAR

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Elimizdeki tüm bilgiler ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye'deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız." açıklamasını yaptı.

Alman istihbarat teşkilatı BND’nin Başkanı Bruno Kahl, 15 Temmuz’dan birkaç ay sonra basına açıklamasında, darbe girişiminin ardında FETÖ’nün bulunduğuna henüz ikna olmadıklarını söylemiş, açıklama Türkiye’nin sert tepkisine yol açmıştı.

TÜRKİYE'NİN UYARILARI

Der Spiegel dergisi bu haftaki sayısında, Alman hükümetinin artık FETÖ’ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu yazmış, Türkiye’nin FETÖ konusundaki uyarılarının ciddiye alındığını vurgulamıştı.

FETÖ TEHLİKELİ BİR YAPI

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Berlin’e geçilen bir rapordan alıntılara yer veren dergi, FETÖ’nün uzun yıllar boyunca devlet kurumlarına sızmaya çalıştığına, adeta organize bir suç örgütünü andıran tehlikeli bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkati çekmişti.

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