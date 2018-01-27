Almanya'nın göz bebeği Puma zırhlı araçları sorunlu çıktı

Alman n-tv kanalının sitesinde yayınlanan bir habere göre; Merkel'in Rusya'yı sindirmek için geliştirilen, Alman piyadelerinin kullandığı Puma zırhlı araç Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sorunlu ürünü oldu.

EKSTRA DONANIMLARI YOK

Ordu için üretilen yeni piyade savaş araçlarının ekstra donanımların bulunmadığı belirtildi. Almanya'da n-tv kanalında çıkan haberde aynı zamanda planlanan tarihe çok az zaman kaldığı kaydedildi.

350 adet aracın sipariş edilmesine rağmen ancak 190'ının ellerine geçmesine rağmen ortaya çıkan sorunların baş ağrıttığı belirtildi. Üstelik bu araçlardan 40 tanesinin NATO Mukabele Kuvveti için modernize edilmesi gerektiği ve kaynaklara göre bunun için 500 milyon euro ek harcama yapılması gerektiği ifade edildi.

"MODERN SİLAHLI ARAÇLARA KARŞI KOYAMAZ"

Araçlarda görülen en önemli kusurlardan birinin, geniş diyapazonda şifreli sinyalleri iletebilecek radyo donanımlarının bulunmaması olduğu ve bu donanımlar olmadan Puma'ların modern silahlarla donatılmış askeri araçlara karşı koyabilecek bir özelliği kalmayacağı aktarıldı.