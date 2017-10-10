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Almanya'nın ihracat ve ithalatı ağustosta arttı

Almanya’nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ağustos ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 3,1, ithalatı da yüzde 1,2 arttı.

10.10.2017 - 12:13
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede ağustos ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 108,4 milyar avro, ithalat da 86,8 milyar avro oldu.

İTHALATTA YÜZDE 1,2'LİK ARTIŞ

Ülkenin ağustos ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı temmuza göre yüzde 3,1, ithalatı da yüzde 1,2 yükseldi. Ağustosta mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroluk piyasa beklentisinin üzerinde, 21,6 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre, ağustosta 103,1 milyar avroluk ihracat, 83 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Ülkenin arındırılmamış rakamlarla ihracatı 2016'nın ağustos ayına kıyasla yüzde 7,2, ithalatı yüzde 8,5 artış kaydetti.

58MİLYAR AVROLUK İTHALAT

Almanya, ağustosta arındırılmamış rakamlarla 20 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, ağustos ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 58,6 milyar avroluk ihracat, bu ülkelerden 53,8 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. 2016'nın ağustos ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 8,5, bu ülkelerden ithalat yüzde 10,8 arttı. Ağustos ayında 19 üyeli Avro Bölgesine 36 milyar avroluk ihracat, bu ülkelerden 35,9 milyar avroluk ithalat yapıldı.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesine ihracat yüzde 10,6, ithalat 10,4 yükseliş kaydetti. Avro Bölgesine dahil olmayan AB ülkelerine ihracat yüzde 5,4’lük artışla 22,7 milyar avro, ithalat yüzde 11,4’lük yükselişle 17,9 milyar avroya çıktı. Almanya'nın ağustos ayında AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) ihracatı 44,4 milyar avro, bu ülkelerden ithalatı 29,2 milyar avro olarak belirlendi. Söz konusu ülkelere ihracat 2016'nın ağustos ayına kıyasla yüzde 5,6, bu ülkelerden ithalat da yüzde 4,5 yükseldi.

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