Almanya'nın ikinci büyük medya ödülü Obama'nın

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, 25 Mayıs Perşembe günü Almanya’nın Baden Baden kentine ödül almaya geliyor.

TOPLUMA ÖRNEK OLANLARA VERİLEN BİR ÖDÜL

1992 yılından bu yana Media Control tarafından topluma örnek olan kişilere verilen Alman Medya Ödülü’nü alanlar arasında Bill ve Hillary Clinton, Kofi Annan, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Nelsen Mandela, Juan Carlos, Dalai Lama, Ban Ki-Moon, Joachim Löw, George Clooney, Steffi Graf ve Andre Agassi gibi çok sayıda ünlü bulunuyor. Obama Baden Baden kentine en son 2009 yılında NATO zirvesi için gitmişti.