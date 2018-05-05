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Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

Doğu Almanya’nın mücevheri Dresden’in görünürdeki şehvetli mimarisinin ardında, savaştan büyük bir yıkımla çıkmış acı bir tarihi gömülü.

Özel Haber | 05.05.2018 - 10:14..
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Selen KALDIRIM / [email protected]

İnternete ‘Dresden’ yazarsanız karşınıza barok mimarisinin heybetleri şaheserleri çıkacak fakat bu şehir, aslında II. Dünya Savaşı’nın en büyük darbelerinden birini almıştı. Almanya’da bulunan kent Büyük Buhran’da öyle bir bombalanmış ki, taş üstünde taş bırakılmamış desek yeridir. Bu kültür hazinesi, yıllar sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Yaşanan yıkımın ardından toparlanan Dresden’e şimdi baktığımızda gerek mimarisi, gerek kültürüyle oldukça göz dolduruyor.

ELBE’NİN FLORANSA’SI

Elbe Nehri'nin etrafını saran Dresden'e "Elbe'nin Floransa'sı" da deniyor. Şehir sanat eserleri ve mimarisiyle oldukça ilgi gören bir yer.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

DRESDEN BOMBARDIMANI

Dresden, Almanya’nın teslim olmasına rağmen savaşının son günlerinde tarihin en acı savaş sahnelerinden birine maruz kaldı. Savaşın en ağır bombardıman taarruzunun kurbanı oldu. Öyle ki, şehrin savaştan çıktığı halini görenler tanımakta zorlanıyor; öylesine yıkık, öylesine darmadağın.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

BÜTÜN ŞEHİR MOLOZ YIĞININA DÖNDÜ

Binlerce Dresden binasının tarihi, eski kentteki ünlü opera binası ve müzeleri de dahil olmak üzere moloz haline geldi. Savaşın ardından kaybettiği anıtlarını şaşırtıcı şekilde birer birer yeniden inşa eden şehri şimdi görün bir de.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

EN ÜNLÜ SİMGELERİ

Dresden, 800 senelik geçmişiyle tarihi eser açısından oldukça zengin. Kral Augustus döneminden kalma Zwinger Müzesi, Kadın Kilisesi (Frauenkirche), Porselen Müzesi  ve Pillnitz Sarayı şehrin en ünlü simgeleri.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden(Pillnitz Sarayı)

RESIDENZSCHLOSS (KRALİYET SARAYI)

Sarayın görülmesi gereken yerlerinden 'Türk Odası' bölümünde Osmanlı eserlerinin oldukça geniş bir koleksiyonu var. İçerisinde yüzbinlerce sanat eseri saklayan müzede sıkılamayacağınız kadar eser var.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

ALTMARKT MEYDANI

Altmarkt’ı çevreleyen sokaklar tam anlamıyla Dresden’in gerçek merkezi. Dresden’de şimdi nereye bakarsanız sizi heyecanlandıracak tarihi bir yapı var. Altmarkt Meydanı ve Prager Caddesi mağazalar, restoranlar, kahveciler ve sanat merkezleriyle çevrili. Caddelerin hemen yanındaki Kulturpalast (Kültür Sarayı) da turistlerin en sevdiği yerlerden.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden(Altmarkt Meydanı)

SEMPER OPERA BİNASI

Almanya’nın en meşhur opera binalarından Semper Opera binası, Elbe Nehri’nin kıyısında, Tiyatro Meydanında (Theatherplatz) bulunuyor. Tamam müthiş bir operasever olmasanız da görmek isteyebileceğiniz bir yer. Bina adeta, ilkokulda 'Sanat Tarihi' dersinde öğrendiğimiz mimarilerin yüz bulmuş hali.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

60 YIL SONRA TEKRAR İNŞA EDİLEN KİLİSE: FRAUENKIRCHE

Barışın simgesi  olarak tanınan Frauenkirche Kilisesi (Kadın Kilisesi), Dresden Bombardımanı’nın ardından 60 yıl boyunca kırık dökük halde şehrin ortasında öylece durdu. Tekrar inşa edilen kilise 2005’te yeniden açıldı.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

TEKRAR YAPIMI İÇİN MİLYONLAR HARCANDI

Almanya, bu bölgede bulunan savaşta yerle bir olmuş Frauenkirche Katedrali’nin tekrar yapımı için milyonlar harcadı. Bugün ardında bıraktığı dramatik hikâyesiyle oldukça ilgi görüyor.

UNESCO VERDİĞİ UNVANI GERİ ALDI

Dresden merkezinde bulunan Elbe vadisi Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştı fakat vadinin üzerinde inşa edilen Waldschlößchen Köprüsü yüzünden UNESCO ilk kez verdiği bir unvanı şehirden geri aldı.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

ALBERTINUM MÜZESİ

Albertinum'daki sergi, 1800'lerden kalma Romantik ressamların yanı sıra, 20. yüzyıl sanatının ve çağdaş eserlerinin başyapıtlarından oluşuyor. Almanya’nın en önemli eğitim, bilim, teknoloji merkezlerinden biri olduğunu görüyorsunuz. Adı Yeni Şehir olsa da burası, tarihi  atmosfere sahip yapıtları ve bohem havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

AUGUSTUS KÖPRÜSÜ

Augustus Köprüsü’nün şuan gördüğünüz vaziyeti, İkinci Dünya Savaşı’nda havaya uçurulan 17.yy barok köprüsünün tekrar yapılmış hali. Almanya’nın Dresden şehrinde bombalanmamış bir yer bırakmamışlar. O yüzden Dresden’de adım attığınız her yerin tarihini de bir öğrenin, yaşanan yıkım tüylerinizi diken diken edecek.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

TABİİ Kİ TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları, Leipzig’e aktarmasız uçuyor. Leipzig Havaalanı’ndan Dresden’e trenle kolayca ulaşabilirsiniz.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

ROTA OLUŞTURULDU

Her zaman diyorum; trenle ya da otobüsle kolayca gidebileceğiniz şehirlere en yakın alternatif şehirleri araştırın, birden fazla şehir deneyimi yaşayın. Dresden’deyken Berlin ve Leipzig şehirleriyle oluşturacağınız artı bir güzergâh harika bir rota olur. Aklınızda bulunsun.

Almanya’nın mücevher kutusu: Dresden

GÖREBİLECEĞİN DİĞER YERLER

Fürstenzug (Procession of Princes)

Johanneum

Brühl Teras

German Hygiene Museum

Katholische Hofkirche

Kreuzkirche Kilisesi

Dresden Panometer

Stadtmuseum Dresden

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