taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.872
USD
4,5552
EURO
5,3638
ALTIN
184,67
PETR
77,6000

Almanya'nın PKK tavrı değişiyor

Terör örgütü PKK'yla bağlantısı olan derneğin Alman polisi tarafından basılması örgüt yönetimini çılgına çevirdi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 11:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
Almanya'nın PKK tavrı değişiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerine karşı harekat başlaması üzerine Türkiye'ye silah satmamayı tartışan Almanya, ülkede düzenlenen terör yürüyüşlerine de sürekli izin veriyordu.

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihini yeninden Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmasıyla Almanya'nın terör örgütü PKK'ya karşı bakış açısı değişti.

Bu kapsamda, ülkede örgütle bağı ortaya çıkarılan dernek basıldı, birçok kişi gözaltına alındı.

Örgütün Almanya yapılanmasına ağır bir darbe olan baskın, örgütün elebaşlarında büyük bir rahatsızlık meydana getirdi.

ALMANYA DA SATTI

Örgüt medyasına konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Almanya'nın Rusya ve Amerika gibi  yanlış yapmaya başladığını söyledi.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ

Söz konusu dernek operasyonunun, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj vermek için düzenlendiğini savunan PKK'lı Karasu, Almanya'nın Türkiye'ye yanaşmamasını istedi.

DERNEK DEĞİL TERÖR YUVASI

Öte yandan, Alman polisinin baskın düzenlediği dernekte örgüt paçavraları tek tek toplanarak imha edilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

685
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

26
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

22
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

24
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

212
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

94
Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM