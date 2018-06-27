Almanya'nın tatbikatı Avusturya'yı korkuttu

Berlin'in kararının domino etkisiyle Avrupa geneline yayılmasından çekinen Avusturyasınırda zırhlı askeri araçlarla kriz tatbikatı yaptı.

MÜLTECİ AKININA KARŞI TATBİKAT

Yüzlerce polis ve asker başkent Viyana'dan 175 kilometre uzaklıktaki Spiefeld'de kapıların kapanmasıyla ülkede sıkışan mültecileri kontrol altına almaya yönelik senaryoyu uyguladı. Tatbikat amacıyla 200 polis senaryo gereği mülteci gibi hareket ederek sınırı geçmelerine izin verilmesini istedi.

AVUSTURYA KORKTU

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl "Sınırlarını koruyamayan bir devlet güvenilirliğini kaybeder. Yaptığımız şeyin insanlık dışı olmakla ilgisi yok" dedi. Bu arada Avusturya'nın tatbikat yapmasına neden olan Almanya'da dün kritik bir gelişme daha yaşandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmenlerin Almanya'ya girmesine izin veren uygulamayı sona erdirmesini isteyen koalisyon ortağı Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve diğer parti liderleriyle görüştü.

AVRUPA'DA GERİLİM

Merkel'in ortaklarından SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel de iltica anlaşmazlığının koalisyonun dağılmasıyla sonuçlanmasının "Almanya ve Avrupa açısından kestirilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu.